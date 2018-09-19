Путин назвал Главный храм ВС РФ символом нерушимости национальных традиций

Главный храм Вооруженных сил РФ является символом национальных традиций России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на торжественной церемонии заложения камня в основание храма.

«Он станет главным храмом Вооруженных сил, еще одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений во благо Отечества», - сказал глава государства.

Главный храм ВС РФ появится в Подмосковье на территории парка «Патриот» по инициативе главы военного ведомства Сергея Шойгу. Он будет возведен исключительно на народные пожертвования.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований будет заниматься благотворительный фонд «Воскресение».

Посмотреть все реквизиты для осуществления пожертвования на строительства храма можно по данной ссылке.