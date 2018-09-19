Полчища пауков атаковали греческий город: видео

В Сети появилось видео, снятое в греческом городе Этолико, что на западе страны.

Туристы публикуют фотографии и видео с места. На кадрах видно, как побережье превратилось в декорации для фильма ужасов. Растения, пальмы, знаки - на несколько сотен метров оказались окутаны толстым слоем паутины.

По словам местных жителей, пауки оккупировали побережье из-за комаров, которые расплодились этим летом.

Теперь экологи ожидают нашествия птиц, которые избавятся от увеличившейся популяции пауков.