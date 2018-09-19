Во Владимире педиатр отказал в помощи тяжелобольной двухлетней девочке

Жительница Владимира Елена Полетаева, у двухлетней дочери которой серьезное заболевание почек, получила отказ от местного педиатра в жизненно-важном для ее дочери медицинском обслуживании. О том, что ее дочери не будет оказана помощь, она узнала случайно, обнаружив в медкарте девочки записку от врача, которую тот оставил для своих коллег.

Недавно дочери Елены сделали бесплатно серьезную операцию в московском НИИ педиатрии имени академика Вельтищева, пишет сайт «Комсомольская правда». Без нее девочке, у которой была крайняя степень рефлюкс-нефропатии, из-за чего не происходил отток мочи из почек, оставалось бы жить около трех недель. После вмешательства врачей девочку выписали со значительными улучшениями - первая стадия болезни вместо пятой. Однако в ближайшие пять лет за ее состоянием необходимо постоянно следить с помощью тест-полосок, которые замеряют уровень лейкоцитов в моче. Поскольку самостоятельно мать приобретать такие тест-полоски не может (их стоимость составляет 7000 рублей за недельный набор), она обратилась к владимирским врачам за рецептом. Директор департамента здравоохранения обещал не оставить ее без помощи, однако нужно было получить официальный документ от лечащего врача, что эти полоски действительно нужны. Педиатр выслушал Елену, и написал записку для главного врача больницы, вложив ее в медкарту. Когда ее обнаружила женщина, она прочитала, что «тест-полоски не являются жизненно важными для ее ребенка». В приписке было указано, что «мать настроена достаточно агрессивно и в случае отказа будет скандалить». И давалось поручение оформить отказ в письменной форме.

Как объяснил после огласки этой истории отказавший в лечении педиатр Игорь Брындин журналистам, он не решает, будет ли выдавать больница лекарства и «выполнял исключительно свои должностные обязанности». Департамент здравоохранения разбирается в случившемся.