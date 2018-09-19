Путин и Шойгу приняли участие в освящении закладного камня Главного храма ВС РФ

Президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

С инициативой о строительстве храма ранее выступил сам глава оборонного ведомства. Главный храм ВС РФ появится на территории подмосковного парка «Патриот».

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение».

Возведение Главного храма ВС РФ будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.