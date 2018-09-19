Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Украинский снайпер убил безоружного ополченца на юге ДНР

Василиса Морозова
15:28 19.09.2018
Украинские снайперы убили безоружного военнослужащего армии ДНР.
Украинский снайпер убил безоружного ополченца на юге ДНР
Фото: Минобороны Украины

Снайпер ВСУ в очередной раз убил безоружного 20-летнего жителя ДНР, об этом пишет «Русская весна» со ссылкой на военного корреспондента Анну Долгареву.

По ее словам, это случилось несколько дней назад, однако информация о случившемся нигде не появлялась. Молодой парень Виталий Устич полез чинить дом для пожилой пары в Ленинском, на юге ДНР. Однако заделать дырки в здании ему так и не удалось, поскольку он получил пулю в спину.

«Украинский снайпер снял его, безоружного, выстрелом в спину. Невероятно героическая победа украинского снайпера», - написала Долгарева.

По данным издания, информация о гибели 20-летнего военнослужащего армии ДНР содержалась в сводке о ситуации в ДНР за 15 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2018, 16:22
Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов
Дата19.09.2018, 09:03
На учениях «Селенга-2018» впервые применят огнеметы «Солнцепек»
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.09.2018, 13:03
В правительстве сообщили о росте производства радиоэлектроники в РФ
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
15:28 В стране и мире
Украинский снайпер убил безоружного ополченца на юге ДНР
11:22 В стране и мире
Видео
Сотрудник СБУ сдался спецслужбам ДНР и дал показания: видео
03:59 В стране и мире
Экс-комбат «Пятнашки» рассказал, когда закончится война в Донбассе
20:27 В стране и мире
Видео
Спецслужбы США дали СБУ взрывное устройство для подготовки теракта на Захарченко
16:02 В стране и мире
Видео
Международная следственная группа изучит новые документы по ракете, сбившей MH17
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:40 ОПК
Видео
Путин апробовал новейшую снайперскую винтовку в парке «Патриот»: видео
17:07 В стране и мире
«Это удар под дых»: Памфилова о сорванных выборах в Приморье
17:05 В стране и мире
Видео
Патриарх Кирилл назвал состояние духа главным условием для будущих побед
16:27 Армия
Видео
МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета в Нижегородской области
14:58 В стране и мире
Видео
В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Итальянский Vogue привнес безвкусного «шика» на русские просторы
Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов
Видео
Полчища пауков атаковали греческий город: видео
Видео
Беспорядки и стрельба: кабардинцы столкнулись с балкарцами в Приэльбрусье
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Видео
Грузовик со 157 трупами нашли рядом с жилыми домами в Мексике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.