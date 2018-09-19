Украинский снайпер убил безоружного ополченца на юге ДНР

Снайпер ВСУ в очередной раз убил безоружного 20-летнего жителя ДНР, об этом пишет «Русская весна» со ссылкой на военного корреспондента Анну Долгареву.

По ее словам, это случилось несколько дней назад, однако информация о случившемся нигде не появлялась. Молодой парень Виталий Устич полез чинить дом для пожилой пары в Ленинском, на юге ДНР. Однако заделать дырки в здании ему так и не удалось, поскольку он получил пулю в спину.

«Украинский снайпер снял его, безоружного, выстрелом в спину. Невероятно героическая победа украинского снайпера», - написала Долгарева.

По данным издания, информация о гибели 20-летнего военнослужащего армии ДНР содержалась в сводке о ситуации в ДНР за 15 сентября.