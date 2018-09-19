Двухголовый щенок с четырьмя глазами родился в Перу

На севере Перу, в городе Багуа родился щенок с редким отклонением - полицефалией. Проще говоря, у него две сросшиеся головы. Щенок быстро стал местной достопримечательностью. Хозяин собаки Перси Уангал Ортис отмечает, что почти все соседи уже побывали у него в гостях.

Собратья животного, нужно отметить, родились без каких-либо отклонений. Теперь Ортис регулярно посещает ветеринара. Он уже выяснил, как следует кормить животное.

Видео с необычным щенком показало издание Daily Mail. Мнения пользователей разделились: кто-то считает такой недостаток собаки «очень милым», а вот более пессимистично настроенные граждане полагают, что животное не проживет долго. Действительно, согласно статистике подобные особи в основном вскоре умирают.