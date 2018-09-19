В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео

В поселке Славянка Приморского края разломился на части и затонул плавучий док. Во время аварии, произошедшей около 15 часов по местному времени на судоремонтном заводе, в доке находились два судна и работали краны.

ЧП случилось во время выполнения доковой операции и было зафиксировано на камеру очевидцами. По словам мужчины, сделавшего запись, на кране, стоявшем на доке, в момент аварии работала крановщица. Она не пострадала.

«Док погрузился, в него зашли два судна. Но потом что-то случилось, и он не смог подняться», - рассказал гендиректор завода Андрей Якимчук агентству PrimaMedia.

Причину произошедшего должны установить водолазы, которые завтра приедут изучать док.