Автобус с пассажирами загорелся во время движения на крымской трассе

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Евпатория - Ялта, загорелся во время движения. Очевидцы публикуют кадры происшествия в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошел 18 сентября под Алуштой. В автобусе загорелся моторный отсек. В результате случившегося никто не пострадал. Пассажиров направили на попутном транспорте в место назначения.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и потушили возгорание.