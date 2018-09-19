Пилотаж Героя России Михаила Беляева на МиГ-29: кадры из кабины

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Первый полет машина совершила в 1977 году. Всего с начала производства построено более 1600 самолетов.

На базе истребителя разработаны несколько модификаций, в том числе МиГ-29К/КУБ, МиГ-29СМТ, а также МиГ-35.

Михаил Беляев - старший летчик-испытатель акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"». Участвовал в испытаниях самолетов МиГ-31, МиГ-29М2, МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35, МиГ-29М ОВТ, МиГ-АТ, МиГ-23, МиГ-27 и их модификаций, а также пассажирского Ил-103.

20 марта 2017 года Беляеву указом президента России присвоено звание Героя Российской Федерации.