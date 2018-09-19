Силуанов назвал самые перспективные отрасли экономики

Министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отчитались об исполнении бюджета на 2017 год. Соответствующий документ рекомендован к принятию.

Так, согласно отчету, впервые после двух лет рецессии в стране наметился экономический рост. Сейчас его показатель составляет 1,5%. Силуанов отметил, что расширился список отраслей с положительной динамикой развития. В их числе - легкая и пищевая промышленность, производство мебели, стройматериалов и другие. Министр отметил, что этот показатель важен для обеспечения занятости населения и роста дохода людей.

Помимо этого глава Минфина отчитался о росте инвестиций в российскую экономику. Этот показатель увеличился на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Силуанов отметил, что сейчас государство тратит 40% бюджета на поддержку населения и оказание социальных услуг. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились суммы, которые были потрачены на закупку вакцин, оказание высокотехнологической помощи населению, благоустройство и создание рабочих мест.

Кудрин, в свою очередь, подчеркнул, что впервые за четыре года реальные доходы населения по итогу 2018 года могут вырасти.