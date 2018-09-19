ЦИК рекомендовал признать недействительными выборы губернатора Приморья

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова высказалась относительно выборов главы региона в Приморье. Руководитель ЦИК РФ заявила, что территориальной комиссии рекомендовано признать результаты выборов недействительными.

Позицию ЦИК России Памфилова обозначала в ходе заседания организации под номером №182. Прямая видеотрансляция мероприятия проходила на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

По словам главы ЦИК РФ, специалисты комиссии, которые прибыли во Владивосток для изучения материалов и проверки поступивших жалоб, нашли множество нарушений. В их числе вбросы, изменения в протоколах и подкуп избирателей.

«Выборы состоялись, но признать результаты мы не можем. На наш взгляд они недействительны. Именно поэтому мы такую рекомендацию и подготовили», - отметила Памфилова в ходе заседания.

Ранее стало известно, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока аннулировала результаты второго тура выборов глав региона. Итоги выборов были отменены на тринадцати участках. По словам представителей ТИК, это произошло из-за большой задержки введения данных в систему ГАС, а также из-за подозрений в фальсификациях.