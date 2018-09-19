Активисты устроили потасовку на сцене МХАТ имени Чехова: видео

Неизвестные попытались сорвать спектакль в Московском художественном театре имени Чехова. Активистам не понравился спектакль «Идеальный муж. Комедия» режиссера Константина Богомолова.

Во время спектакля двое мужчин с криками «Это не Чехов!» выскочили на сцену и устроили потасовку. Отметим, что спектакль поставлен по произведениям Оскара Уайльда. Недовольных вовремя остановили охранники, и актеры продолжили выступление.

«"Это не Чехов!"- кричали два клоуна, ворвавшись на сцену во время второго акта. Отчасти они были правы, на сцене в это время находился Дориан Грэй и Художник - совсем не чеховские персонажи», - написала одна из зрителей в Instagram.

Пользователи социальных сетей осудили действия активистов, а саму попытку сорвать спектакль назвали подлой и гадкой.

«Идеальный муж» был номинирован на премию «Золотая маска». При этом режиссер Константин Богомолов известен своими радикальными и провокационными спектаклями.