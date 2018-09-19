Американский комик нашел главного «подозреваемого» в деле о дыре в МКС

Американский сатирик Джон Оливер провел собственное расследование космического преступления на МКС и выдвинул свою версию, кто может быть главным виновником повреждения обшивки. И по мнению американца это - лабораторные мыши, которые решили отомстить за бесславную смерть своих товарищей.

Сначала комик рассмотрел кандидатуру каждого космонавта, и пришел к выводу, что они все - профессионалы своего дела. А профессионализм и столь фривольное обращение с инструментами просто несовместимо. Поэтому все члены экипажа отпали. Но оказалось, что на станции помимо людей есть лабораторные мыши. Которых, кстати, регулярно потрошат для опытов.

Изначально грызунов было 20 штук. Сейчас осталось только 10.

«Ну а это дает оставшимся мышам идеальный мотив для космического саботажа», - доказывает свою версию Оливер в рамках шоу на своем канале в Youtube.

По словам комика, он с командой своих единомышленников связался с NASA и попросил предоставить фото и имена мышей, чтобы в следующем выпуске Оливер мог конкретнее представить подозреваемых. Однако в космическом агентстве ответили, что мышам имена не дают и дескать все они- на одно лицо. Или морду.

На этом комик не остановился и спросил у представителей NASA, не получала ли какая-нибудь из мышей психологическую травму в последнее время. Ведь состояние аффекта может подтолкнуть к совершению преступления, пусть даже и космического масштаба. Однако агентство заверило, что за состоянием мышей следит ветеринар.

В итоге комик заподозрил представителя NASA в том, что он сам - подсадная мышь и работает на своих собратьев. Ничуть не оскорбившись, автору ответили, что с ним абсолютно точно разговаривает человек.

«А ведь что-то такое бы и сказала космическая мышь», - намекнул автор.

Оливер предупредил своих подписчиков, что если он не выйдет в эфир в следующее воскресенье, то до него точно добрались мышиные агенты.