В Воронеже возбудили дело после ДТП с двумя автобусами

Пять человек погибли в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Еще 18 человек пострадали, некоторые из них находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Дорожная авария произошла во вторник 18 сентября вечером на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Столкнулись два автобуса, направлявшихся из Москвы в Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. Автобус Volvo, следовавший в Ставрополье, стоял на обочине, в него на скорости влетел автобус Neoplan с находившимися внутри пассажирами. На месте столкновения произошло возгорание, которое вскоре удалось потушить.

Погибли водитель и трое пассажиров автобуса Volvo, еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Шесть человек от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте.

Раненых развезли по больницам. Полиция в Воронежской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.