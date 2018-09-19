Виноваты пауки: жители Ипсвича год страдали от жуткого детского пения по ночам

Жители окраины английского города Ипсвич около года страдали от жуткого ночного детского пения, которое заставляло вспомнить наиболее страшные из фильмов ужасов. Чаще всего пение раздавалось между вторым и четвертым часом ночи.

Потусторонний детский голос на всю округу пел колыбельную о проливном ливне и старике, который ударился головой и больше не смог проснуться, передает Independent. Жуткая ночная песня заставляла местных жителей страдать.

Женщина по имени Элис Рэндл, которая проживала рядом с источником звука, больше не смогла выносить происходящее и потребовала от местных властей разобраться с ситуацией. По ее просьбе несколько раз приезжали сотрудники группы быстрого реагирования, однако к их приезду песня, как правило, умолкала.

Однако в какой-то момент Рэндл повезло - сотрудники успели вовремя и услышали жуткое пение вместе с ней. Они выяснили, что источником звука является склад в нескольких сотнях метров от дома женщины.

Найденный позже владелец склада объяснил, что установил на свою недвижимость пугающую сигнализацию, чтобы отвадить воров. Однако на складе развелись пауки, которые опутали датчики движения паутиной, заставляя их срабатывать от каждого шороха. Заставят ли владельца склада компенсировать моральный ущерб измученным местным жителям, не уточняется.