Историческое событие: в Туве началась сборка первого пролета моста через Енисей

В Кызыле началась сборка первого пролета нового Коммунального моста через Енисей, который станет главной переправой в городе. Путепровод связывает левобережную и правобережную части столицы Тувы.

Надвижка пролетных строений на мостовые опоры началась с левого берега. По существующей у строителей традиции глава Республики Шолбан Кара-оол заложил в основание мостовых конструкций монетку на удачу и пожелал строительной бригаде успешного завершения работ, сообщается на официальном портале Тувы.

«Историческое событие, друзья. Начинается надвижка первого пролета нового Коммунального моста через Енисей в сторону правобережного микрорайона», - заявил Шолбан Кара-оол.

Реконструкция началась в ноябре 2017 года и, по сути, подразумевает строительство «близнеца» существующего Коммунального моста на расстоянии одного метра от него. Стоимость работ составляет около 1,26 миллиарда рублей. Из них около 60 миллионов выделены из республиканского бюджета, остальные - из федерального. В 2019 году рабочие приступят к реконструкции старого Коммунального моста 1963 года постройки.

Коммунальный мост был одной из главных транспортных артерий республики. Он соединяет правый и левый берега столицы Тувы, но после землетрясения 2013 года находился в аварийном состоянии. Проект решит проблему транспортной доступности Правобережной части города.