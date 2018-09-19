«Мы знали их»: персонал аэродрома Бельбек почтил память погибшего экипажа Ил-20

В крымском аэропорту Бельбек почтили память российских военных, погибших при крушении Ил-20 неподалеку от сирийской Латакии. Участники акции использовали свечи, чтобы составить из них изображение самолета.

Память погибших военных почтили местные жители и военный персонал гарнизона аэродрома. Пришли также юнармейцы из местных школ и ветераны. Священнослужитель прочитал молитву о погибших.

«Погибли наши боевые товарищи… Никто в нашем авиационном гарнизоне не остался равнодушен. Сюда пришли и ветераны, и школьники-юнармейцы, и военнослужащие нашей части, которые базируются на аэродроме Бельбек. Этот самолет нам знаком, он не раз здесь заправлялся. Многие мои друзья знают членов экипажа», - рассказал майор резерва Андрей Самарцев.

Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии, на его борту находились пятнадцать российских военнослужащих. Воздушное судно по трагической случайности было поражено сирийскими силами ПВО, которые в момент посадки Ил-20 отражали налет израильских F-16. Истребители атаковали сирийские цели, воспользовавшись крупным российским самолетом в качестве прикрытия.