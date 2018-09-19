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Трамп назвал неуместными траты ФРГ на «Северный поток - 2»

Андрей Аркадьев
08:09 19.09.2018
При этом он отметил, что США не планируют вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «неуместной» ситуацию, когда Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток - 2».

С такими словами глава Белого дома выступил перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер выразил надежду, что Вашингтон все-таки остановит строительство газопровода, но вынужден был признать, что последнее слово остается за его американским коллегой.

Трамп отметил, что Вашингтон не планирует вводить санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток - 2», хоть и не считает, что Германия в нем нуждается, пишет РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что проект «Северный поток - 2» имеет большую значимость для Берлина в связи с высокой потребностью в газе.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Проект предусматривает прохождение трубы через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его поддерживают все эти государства, кроме Дании.

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