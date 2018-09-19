В Приморье прибыла комиссия ЦИК РФ

Представители комиссии ЦИК РФ прибыли в столицу Приморья. Во Владивостоке специалисты проверят жалобы о нарушениях на некоторых участках в ходе выборов главы региона, которые поступили ранее.

Как сообщила представитель краевого избирательного комитета Наталья Камаева, два представителя центрального избирательного комитета уже поехали по районам, в том числе Советскому и Артему. Камаева рассчитывает, что они посетят и другие районы Приморья, передает РИА Новости.

В регионе представители ЦИК РФ намерены ознакомиться с документаций относительно выборов и детально изучить поступившие жалобы. Специалисты центрального комитета должны побыть в Приморское крае несколько дней.

Ранее стало известно, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока аннулировала результаты второго тура выборов глав региона. Итоги выборов были отменены на тринадцати участках. По словам представителей ТИК, это произошло из-за большой задержки введения данных в систему ГАС, а также из-за подозрений в фальсификациях