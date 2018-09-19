Пять погибших, десятки раненых: итоги страшного ДТП с автобусами под Воронежем

Вечером 18 сентября на трассе «Дон» в Воронежской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Два пассажирских автобуса столкнулись на 525-м километре автодороги.

Водитель транспорта, следовавшего из Москвы в Ставрополье, остановился неподалеку от поселка Новая Усмань, чтобы починить неисправность. Пассажиры остались в салоне. В этот момент в транспорт на огромной скорости влетел другой автобус, который двигался в Карачаево-Черкессию.

От сильного удара водитель и несколько пассажиров погибли сразу, десятки получили тяжелые травмы. На место экстренно прибыли сотрудники МЧС и медики. Ранее были опубликованы кадры спасательной операции - травмированных людей приходилось извлекать из искореженных автобусов, так как многие из них не могли передвигаться самостоятельно.

Для работы с родственниками и близкими пострадавших была организована горячая линия, которая уже успела принять несколько десятков звонков. По последним данным, в трагедии погибли пять человек, около двадцати получили травмы, в том числе крайне тяжелые. Детей в автобусах не было.

Точное количество пострадавших и причины ДТП на данный момент уточняются. Известно, что оба автобуса принадлежали частным предпринимателям. Машины выполняли не регулярные рейсы, а частные перевозки. По факту случившегося проводится следственная проверка.