Пхеньян и Сеул договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

Северная и Южная Кореи договорились вывести своих военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии.

Об этом говорится во всеобъемлющем военном соглашении, которое подписали министры обороны Республики Корея Сон Ен Му и КНДР Но Гван Чхоль по итогам саммита в Пхеньяне.

Кроме того, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провели встречу за закрытыми дверями, по итогам которой подписали совместный документ и пожали друг другу руки, позируя фотографам.

Северная Корея согласилась в присутствии международных наблюдателей закрыть свой ракетный испытательный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене.

Кроме того, стороны договорились до конца текущего года объединить железные и автомобильные дороги в единую систему. В подписанном в Пхеньяне документе также говорится о том, что страны намерены подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2032 году, и направить единую команду спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио.

Мун Чжэ Ин пригласил своего северокорейского коллегу посетить до конца года Сеул. Ким Чен Ын ответил, что собирается это сделать в ближайшее время.