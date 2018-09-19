Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен посетить Сеул в ближайшем будущем. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне.

Договоренность о визите в Сеул закреплена в совместном заявлении, которое стороны подписали по итогам переговоров в Пхеньяне. Это будет первый визит северокорейского лидера после войны на полуострове.

Переговоры в Пхеньяне стали третьей встречей лидеров двух Корей. Главным итогом саммита стало подписание совместного Пхеньянского заявления, направленного на снижение напряженности на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин заявил, что сторонам удалось устранить все источники конфликта. Северная Корея согласилась на закрытие ракетного испытательного полигона в Тончхании под руководством международных наблюдателей.

Невоенная часть соглашения предусматривает строительство железных и автомобильных дорог между странами уже к концу текущего года. Кроме того, страны намерены отправить единую корейскую команду на Олимпиаду-2020, а также подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2032, сообщает Yonhap.