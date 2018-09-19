«Я отвлекся»: Билан перед ДТП пел за рулем и выкладывал это в Instagram

Певец Дмитрий Билан, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве вечером 18 сентября, признался, что сам виноват в случившемся. Признание артист опубликовал на личной странице в Instagram.

Кроме того, на странице Билана можно найти запись, которая дает понять, на что именно он отвлекся за рулем. Буквально перед аварией певец выложил «сторис», в котором поет, одновременно снимая себя и управляя автомобилем.

Судя по записи, за рулем Дмитрий Билан предпочитает слушать песни своих коллег. В данном случае это был трек «Поспи до весны» группы «Динамит».

Авария с участием Ford Mustang певца произошла на Ленинском проспекте. К счастью, в ДТП никто не пострадал. После происшествия Билан призвал поклонников не повторять его ошибку и быть внимательнее за рулем.