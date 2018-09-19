SpaceX намерена доставлять в космос боевые лазеры

Компания SpaceX подтвердила информацию о том, что будет доставлять вооружения США в космос. Об этом заявил президент фирмы Гвинн Шотвелл.

Позицию SpaceX Шотвелл озвучил в ходе ежегодной пресс-конференции Военно-воздушных сил США. Он заявил, что компания Илона Маска готова участвовать в разворачивании оружейных систем Штатов в космическом пространстве «для защиты страны».

Как уточняет издание Defence One, в компании в данный момент только работают над идеей орбитального оружия, которое могло бы быть полезным для США. В частности, инженеры SpaceX планируют создать устройство направленной энергии по принципу лазера, которое могло бы искать и уничтожать ракеты «противника», в числе которых перечислены Россия, Китай и КНДР.

Противодействие гиперзвуковым ракетам России и Китая сейчас является одним из приоритетных направлений военной мысли в США. Как заявил заместитель министра обороны Штатов по техническим вопросам Майкл Гриффин, Америка хочет к 2023 году создать «космический сенсорный щит», чтобы иметь возможность влиять на гиперзвуковые ракеты. Каким образом это будет сделано, не уточняется.

Российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года. С апреля 2018 года самолеты МиГ-31, оснащенные данным комплексом, осуществляют плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.