Памятник советским солдатам попытались взорвать в Польше

Российский МИД призвал наказать виновных в осквернении монумента в польском Миколине. Памятник советским солдатам, погибшим в 1945 году при форсировании Одера, пытались взорвать неизвестные. Вандалы бросили у обелиска самодельную бомбу, в результате мемориал был поврежден.

«Обелиск, который только в 2017 году был полностью отреставрирован, получил серьезные повреждения в результате поджога - предположительно, его пытались взорвать», - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

Российские дипломаты потребовали разыскать и наказать правонарушителей. В Министерстве иностранных дел напомнили польским коллегам, что Варшава брала на себя международные обязательства сохранять и оберегать памятники и потребовали впредь не допускать такого кощунства.