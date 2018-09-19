Во Львовской области решили запретить публичное использование русского языка

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка в регионе.

За данное решение проголосовали на сессии 18 сентября 57 парламентариев. Облсовет постановил, что такое правило будет действовать до полного окончания «оккупации» Украины.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области», - говорится в решении.

Кроме того, львовские народные избранники создадут специальную рабочую группу, чтобы проводить разъяснительные беседы с местным населением.

Помимо этого, облсовет намерен обратиться в Верховную раду о необходимости аналогичного решения на территории всей Украины, сообщает ZIK.