Демонтаж ракетного полигона и совместные Олимпиады: итоги саммита КНДР и Южной Кореи

Северная Корея намерена полностью демонтировать свой основной ядерный реактор в Йонбене. Такое заявление прозвучало по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне, где встретились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Кроме того, Северная Корея согласилась на демонтаж ракетного испытательного полигона в Тончхании. В совместном заявление двух корейских лидеров также прозвучало, что к процессу демонтажа будут допущены международные наблюдатели, уточняет агентство Yonhap.

Главы государств Корейского полуострова сделали и ряд заявлений, касающихся совместного мирного будущего в качестве соседей. Так, уже до конца этого года начнутся работы по соединению железных и автомобильных дорог КНДР и Южной Кореи в одну систему. Кроме того, страны намерены отправить единую корейскую команду на Олимпиаду-2020, а также подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2032.

Ранее стало известно, что главы военных ведомств двух стран Сон Ен Му и Но Гван Чхоль подписали соглашение, направленное на снижение напряженности на Корейском полуострове. В частности, стороны договорились прекратить «все враждебные действия друг против друга» и устранить «опасность войны».