«В голове все перевернулось» - Дима Билан рассказал о ДТП

Российский певец Дима Билан рассказал об обстоятельствах ДТП, которое произошло на Ленинском проспекте в Москве. Он признался, что авария возникла по его вине из-за невнимательности.

Певец заявил, что испытал сильный стресс.

«Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко, и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось», - поделился переживаниями Билан в своем Instagram.

Сразу после инцидента артист вызвал полицию, после чего дал показания инспекторам ГИБДД.

Билан призвал поклонников не повторять его ошибку и быть внимательнее на дороге.

Ранее сообщалось, что Ford Mustang певца столкнулся с Hyundai. В результате инцидента никто не пострадал.