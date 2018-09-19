Британские СМИ раскрыли имена пары, отравившейся в ресторане Солсбери

Британское издание The Sun сообщило имена пострадавших, которые 16 сентября отравились в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. Ими, по данным газеты, являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода, Анна Шапиро.

Шапиро рассказала, что под конец ужина самочувствие пары резко ухудшилось. Она добавила, что у ее супруга пошла пена изо рта. После чего оба были экстренно госпитализированы в местную больницу. В настоящий момент Кинг, по словам Шапиро, введен в искусственную кому.

Отмечается, что пара могла быть отравлена стрихнином.

При этом в полиции заявили, что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили ресторан в центре Солсбери из-за резкого ухудшения самочувствия двух посетителей во время ужина. Заведение было временно закрыто, правоохранители начали расследование обстоятельств.