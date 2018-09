Верблюд напал на зрителей во время циркового шоу: видео

В одном из американских цирков верблюд травмировал семь человек, шесть из которых оказались детьми. Инцидент произошел в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, во время представления Shrine Circus.

Зрителям предложили спуститься на арену, чтобы поближе посмотреть на животных. Однако что-то испугало верблюда, после чего он сорвался с места с наездником на спине и поскакал по арене.

Вскоре работники цирка смогли усмирить животное, однако несколько человек успели получить травмы.

Видео, на котором запечатлен инцидент, публикует телеканал Fox News.

An out-of-control camel was caught on video at a circus in Pittsburgh. Handlers were eventually able to calm the animal down. pic.twitter.com/q5C8LtlddA