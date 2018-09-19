Порошенко похвалился испытанием неуправляемых ракет «Оскол»

Петр Порошенко заявил, что испытания снарядов неуправляемой авиационный ракеты «Оскол» (РС-80) калибра 80 мм прошли успешно. Об этом украинский президент рассказал в своем Facebook.

Он отметил, что снаряды были опробованы на разных режимах полета и при разной погоде. Испытания прошли на фронтовом бомбардировщике Су-24М.

По словам украинского президента, реактивные ракеты имеют сверхзвуковую скорость полета. Они были спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ. Отмечается, что они способны пробивать бронетехнику и укрепления противника.