Водитель скорой рассказал о первых минутах после страшного ДТП под Воронежем

Водитель скорой помощи Алексей Копытин, оказывавший помощь пострадавшим в аварии под Воронежем, рассказал «Звезде» о первых минутах крупного ДТП, случившегося на трассе М4 «Дон».

По словам мужчины, его машина прибыла на место происшествия второй. По прибытии Копытин заметил, что на обочине лежали раненые пассажиры.

В этот момент одна из бригад скорой помощи уже оказывала необходимую медицинскую помощь раненым – делали перевязки и накладывали шины.

Очевидец не назвал точное количество пострадавших, однако отметил, что речь идет о десятках. В связи с этим на оказание помощи прибыло сразу несколько бригад скорой.

Копытин добавил, что изначально люди находились в шоковом состоянии, однако спустя время они немного оправились от потрясения и успокоились.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе «М4» Дон пострадали 14 человек, еще пятеро погибли.

По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на другой автобус, остановившийся на обочине по причине технической неисправности.

После инцидента Следственный комитет начал доследственную проверку безопасности пассажирских перевозок после столкновения двух автобусов в Воронежской области.