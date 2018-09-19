Число жертв ДТП с автобусами на трассе «Дон» выросло до пяти

Врачи не смогли спасти жизнь женщины, которая пострадала в аварии с участием двух автобусов на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. По словам представителя экстренных служб региона, она скончалась на операционном столе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате ДТП, таким образом число жертв аварии увеличилось до пяти. Еще по меньше мере 13 человек серьезно пострадали и были госпитализированы в областную клиническую больницу №1 и больницы скорой медицинской помощи №10 и №1.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, среди погибших также оказался водитель автобуса Neoplan, житель Ставрополья 1972 года рождения, и трое пассажиров этого транспортного средства.

Как рассказали в региональном управлении МЧС России, автобус Volvo стоял на обочине, тогда как автобус марки Neoplan врезался в него на ходу.

Власти Воронежской области взяли инцидент на контроль и окажут всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил РИА «Новости» представитель регионального правительства. МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусами под Воронежем.

Ранее стало известно, что СК начал проверку по факту ДТП с двумя автобусами в Воронежской области.