Трамп заявил, что не будет вводить санкции против участников «Северного потока - 2»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал немецкие власти за то, что те тратят слишком много средств на строительство газопровода «Северный поток - 2».

«К большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из России», - отметил глава США.

Трамп добавил, что сами граждане Германии выступают против вложения денег в проект.

При этом он отметил, что США не собираются вводить санкции против тех компаний, которые принимают участие в строительстве. Об этом американский президент рассказал во время общения с журналистами после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что проект «Северный поток - 2» имеет большую значимость для Берлина в связи с высокой потребностью в газе.

«Северный поток - 2» предполагает прокладку двух газовых ниток от побережья России до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина свыше 1 200 километров.