Трагедия с Ил-20 в Сирии: полная хроника инцидента в событиях и комментариях

В 22:00 по московскому времени российский самолет-разведчик выполнял полет над Средиземным морем и возвращался на авиабазу Хмеймим: высота - пять тысяч метров и 35 километров до сирийского побережья. В этот момент с экипажем пропала связь.

Кадры ночной атаки публикуют в соцсетях жители Латакии. Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам, что за объекты - не уточняется, но время и место выбраны не случайно.

«Вчера вечером израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен. В результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО был поражен наш самолет Ил-20. В результате чего погибли наши коллеги», - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Российский самолет использовали в качестве живого щита, причем израильские пилоты делали это сознательно. В национальном центре управления обороной в деталях рассказали о том, что произошло в небе над Сирией.

«Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Заход на цель израильские истребители осуществляли со стороны Средиземного моря, то есть летели в одном направлении с российским экипажем, только выше и сзади. Самолет комплексной радиоэлектронной, фоторазведки и радиоперехвата ИЛ-20 намного больше F-16, и пилоты ВВС Израиля прекрасно понимали, что хотя бы одна ракета сирийских ПВО обязательно попадет в такую крупную мишень.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», - добавил Игорь Конашенков.

Во время атаки у берегов Латакии находился французский фрегат Auvergne. Но командование ВМС Франции сразу стало отрицать свою причастность к обстрелу, с аналогичным заявлением выступили и американские военные. Впрочем, и без этого становится понятно, что удар нанесла израильская авиация.

Вина за сбитый Ил-20 Воздушно-космических сил России полностью лежит на израильской стороне, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Накануне вечером, наш самолет-разведчик выполнял задание по определению мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов в Идлибской зоне деэскалации. Ил-20 оказался в секторе нанесения ударов авиацией Израиля по объектам сирийской Латакии.

Там же находился еще и французский фрегат Auvergne, который бил по Сирии ракетами. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, в результате чего российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

По мнению российских военных, израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет Ил-20, так как он заходил на посадку. Сергей Шойгу подчеркнул, что Министерство обороны России неоднократно по различным каналам призывало Израиль воздержаться от ударов по Сирии.

В разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.

Во второй половине дня в Москву позвонил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидер еврейского государства «выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих».

Для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Биньямин Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

В свою очередь Владимир Путин напомнил собеседнику, что подобные операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, что и привело к такой трагедии.

Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций. Стоит заметить, что Тель-Авив не признает своей вины, и всю ответственность возлагает на Сирию.

Ранее Верховный главнокомандующий сделал заявление по крушению Ил-20 по завершении переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Владимир Путин подчеркивает, что ответные шаги России заметят все.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, - это всегда беда для нас всех: для страны и для близких наших погибших товарищей. В этой связи приношу прежде всего соболезнования близким погибших. Что касается вашего сравнения, когда был сбит турецкий самолет, то это другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но безусловно мы должны в этом еще серьезно разобраться», - заявил Путин.

Память погибших военнослужащих почтили в Севастополе, рядом с авиабазой Бельбек, куда сбитый Ил-20 не раз прилетал на дозаправку. Местное подразделение «Юнармии», десятки простых людей выложили из свечей контур самолета-разведчика и почтили жертв ракетного удара минутой молчания. Военнослужащие авиабазы пришли с флагом ВКС РФ, на который повязали траурную ленту.

С минуты молчания сегодня началось и заседание Коллегии Министерства обороны в Москве. Планировалось обсудить вопрос создания подразделений военной подготовки при федеральных государственных организациях высшего образования, перспективы развития Военного инновационного технополиса «Эра», построенного под Анапой и информатизацию основных процессов деятельности Вооруженных Сил, но трагедия внесла изменения в график. Говорить пришлось и о том, по какой причине израильские F-16 создали опасную ситуацию в небе над Латакией.

Сергей Шойгу позвонил министру обороны Израиля, чтобы сообщить, что вина за гибель 15 российских военнослужащих полностью на совести Тель-Авива, а Москва оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

«Я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия. Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские ПВО действовать не будет, был нанесен удар» - подчеркнул Шойгу.

Между Россией и Израилем действует механизм по предотвращению конфликтов, и формально ВВС еврейского государства его не нарушили, хотя и сообщили об атаке всего за минуту до ее начала. Опять же формально, Ил-20 сбили сирийские ракеты, но это все равно что толкнуть человека под колеса автомобиля, а это явно враждебные действия.

Сегодня на Смоленской площади в МИД России уже побывала временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат. В стенах дипмиссии она пробыла около получаса, но от комментариев по итогам встречи отказалась, а вот Армия обороны Израиля распространила коммюнике, в котором признала факт нанесения авиаудара.

Тель-Авив выразил сожаление по поводу гибели российских военнослужащих, но всю ответственность при этом возложил на правительственные войска Башара Асада, которые якобы вели беспорядочную стрельбу и не удостоверились, что в небе есть не только израильские истребители.

Вместе с тем ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - обычно не балующая общественность официальными заявлениями, утверждает, что в гибели Ил-20 виноваты еще и Иран с «Хезболлой». По их данным, в районе Латакии «инфраструктуры сирийской армии производили оружие массового поражения для террористической организации "Хезболла"».

И вот чтобы оружие якобы не попало в Ливан для нападения на Израиль, была предпринята атака, жертвой которой стали 15 наших военнослужащих. Более того ЦАХАЛ заявляет, что когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в наш Ил-20, израильтяне уже успели уйти на свою территорию.

Ради всех этих объяснений России израильтянам пришлось прервать строгий пост: сегодня там даже автобусам запрещено ходить, не говоря уже о полетах ВВС. У иудеев начинается судный день Йом Кипур, они считают, что в эту ночь Создатель определяет судьбу каждого человека на будущий год.

Соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих приходят со всего света. «Печальным» инцидент с российским самолетом в Сирии назвал Дональд Трамп. Сейчас у него переговоры с польским лидером Дудой - тот просит разместить постоянный воинский контингент на территории Польши, и даже посреди столь деликатного дела, президент США нашел возможность и для сочувствия.

Глава Госдепа Помпео, в свою очередь, отметил важность поиска именно политического решения сирийских проблем. На соболезнования внешнеполитическое ведомство США тоже не поскупилось. Не остается в стороне от нашей потери Франция, чей фрегат Auvergne также находился в районе трагедии.

Сергей Шойгу поблагодарил министра обороны Франции госпожу Парли в телефонном разговоре за предложение помощи в поисковой операции, заверив, что Россия располагает достаточным количеством сил и средств.

Искренние соболезнования выразила и Сирия, правда пока только устами Постоянного представителя республики при ООН. Башар Джаафари заявил буквально следующее – «та же кровь, тот же враг, та же победа против терроризма. Российские мученики в Сирии - это сирийские мученики».

Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. На месте происшествия вместе с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК РФ.