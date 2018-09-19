Ходил вокруг авто и говорил по телефону: кадры с места ДТП с участием Димы Билана

Популярный российский исполнитель Дима Билан попал в аварию в Москве на Ленинском проспекте. По предварительным данным, певец не справился с управлением. Факт аварии подтвердили в столичном ГИБДД.

ДТП произошло по вине исполнителя. Его автомобиль Ford Mustang въехал сзади в Hyundai. При этом находившийся за рулем Билан был трезв и своей вины не отрицает.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Звезда» публикует кадры с места ДТП.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, после чего Билан дал показания инспекторам ГИБДД.

Позже в своем Instagram певец опубликовал ролик, в котором признался, что отвлекся за рулем, а также призвал поклонников не повторять его ошибку и быть внимательнее на дороге.