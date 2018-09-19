СК РФ начал проверку по факту ДТП с автобусами под Воронежем

Следственный комитет начал доследственную проверку безопасности пассажирских перевозок после столкновения двух автобусов в Воронежской области.

«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - говорится на сайте ведомства.

В ходе нее будут опрошены очевидцы, изучена документация, в которой регламентируется осуществление организациями услуг по перевозке граждан, а также выполнен ряд мероприятий по установлению причин произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе «М4» Дон пострадали 14 человек, еще четверо погибли.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Для их родственников и близких МЧС организовало работу «горячей линии».

По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на другой автобус, остановившийся на обочине по причине технической неисправности.