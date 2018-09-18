Авианосная группа США вошла в Средиземное море

Группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman вошла в Средиземное море из Атлантики для проведения операции по оказанию поддержки союзникам по НАТО. Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

Отмечается, что операция проводится в районе шестого флота США.

«Шестой флот США осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов США и безопасности и стабильности в Европе и Африке», - говорится в сообщении.

Помимо USS Harry Truman, в операции также будут задействованы авианосец Normandy и эсминцы Arleigh Burke, Forrest Sherman и Bulkeley.

Ранее сообщалось, что боевые корабли НАТО, в их числе три ракетных эсминца и ударные атомные подводные лодки, приблизились к берегам Сирии. Группировка ВМС США оснащена по меньшей мере двумя сотнями крылатых ракет.