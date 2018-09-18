Дима Билан попал в ДТП в Москве

Популярный российский исполнитель Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Певец за рулем своего автомобиля Ford Mustang совершил столкновение с Hyundai.

В результате ДТП никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Дима Билан был трезв и не отрицал своей вины в происшествии.

В пресс-службе столичного ГИБДД «Звезде» подтвердили факт аварии с участием двух легковых автомобилей, однако личности водителей не раскрыли.