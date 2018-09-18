МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусами под Воронежем

МЧС организовало работу «горячей линии» после ДТП с двумя автобусами на трассе М4 «Дон» в Воронежской области.

«Организована работа телефона "горячей линии" 8(473)269-81-69», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу №1 и больницы скорой медицинской помощи №10 и №1, добавили в МЧС.

По состоянию на 22 часа 30 минут, в результате аварии на 525-м километре трассы пострадали 14 человек, еще четверо погибли. Как отметили в ведомстве, детей среди них нет.

ДТП произошло во вторник, 18 сентября, примерно в 20:30 по московскому времени. По предварительным данным, водитель одного из автобусов совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности автобус.