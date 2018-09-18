Трамп заявил о готовности Польши платить за присутствие военных США в стране

Власти Польше готовы заплатить США более двух миллиардов долларов за регулярное присутствие американских военных на территории страны. Об этом в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой рассказал Дональд Трамп.

«Президент также публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за базу, и мы все больше рассматриваем это», - заявил он.

Американский лидер уточнил, что речь идет о сумме «гораздо больше, чем два миллиарда долларов».

Трамп также отметил, что Польша является страной с сильной экономикой и в отличие от многих других государств готова платить за собственную безопасность. При этом он добавил, что в настоящее время США ведет диалог и с другими странами на предмет получения компенсации за размещение американских военных.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что видит реальные шансы размещения в стране военных баз США и представил членами палаты представителей американского конгресса аргументы в пользу этого решения.