Людей доставали из искореженных автобусов: страшные кадры с места ДТП на трассе М4

Увеличилось число жертв аварии под Воронежем на трассе «Дон», где столкнулись два пассажирских автобуса. По информации на данный момент, их количество составляет четыре человека.

«По состоянию на 22 часа 30минут пострадало 20 человек, из них 4 погибших, детей нет», - говорится в сообщении МЧС.

Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как спасатели достают из искореженных автобусов пассажиров. Людей извлекают через окна с помощью уставленных лестниц. Спасатели сразу кладут пострадавших на носилки. Их тут же относят в рядом стоящие автомобили скорой помощи. Все пострадавшие в настоящее время направлены в лечебные учреждения.

Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен вертолет Ми-8 Южного авиационного-спасательного центра МЧС России. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 74 человека, 23 единицы техники; от МЧС - 31 человек и 9 единиц техники.