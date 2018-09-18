В Роскосмосе заявили, что обшивку «Союза» с отверстием обследуют в середине ноября

Российские космонавты смогут в середине ноября осмотреть обшивку корабля «Союз» и обнаружить отверстие, из-за которого ранее произошла утечка воздуха.

Как заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, плановый выход в космос по программе российского сегмента МКС состоится 15 ноября. При этом программа выхода россиян Алексея Овчинина и Сергея Прокопьева в открытый космос будет расширена. Им придется провести около двух часов в открытом космосе для проведения работ, пишет «Интерфакс».

«Планируется провести работы с внешней стороны корабля "Союз МС-09", чтобы добраться до отверстия в его обшивке и детально изучить его снаружи», - отметил Крикалев.

По его словам, космонавты переместятся к бытовому отсеку корабля с помощью стрелы. Они вскроют теплоизоляцию и экран метеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия.

При этом комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» по расследованию причин появления отверстия в обшивке корабля не нашла никаких системных проблем при изготовлении «Союза», добавил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. После чего экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09», а именно в бытовом отсеке.