Опубликовано первое видео с места столкновения автобусов под Воронежем

МЧС опубликовало видео, снятое после столкновения двух автобусов на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб вытаскивают людей из искореженных автобусов.

По уточненной информации спасателей, ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня в 20:35 на 525 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области.

Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования, сообщил старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Рустам Рассаев.

По данным ведомства, все пострадавшие в настоящее время направлены в лечебные учреждения. Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен вертолет Ми-8 Южного авиационного-спасательного центра МЧС России.

Психологами МЧС России проводится работа по оказанию адресной психологической помощи.

К ликвидации происшествий аварии привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

По последним данным, число погибших при столкновении двух автобусов в Воронежской области достигло пяти человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.