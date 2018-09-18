В Минстрое проверят информацию об угрозах ветерану в Казани из-за долга по квартплате

Минстрой России дал поручение проверить информацию о том, что 92-летнему ветерану войны Юрию Величко, проживающему в Казани, отключают свет и пытаются выбить долг по ЖКХ с помощью коллекторов. По словам заместителя главы ведомства Андрея Чибиса, в настоящий момент там разбираются с данными, опубликованными в местных СМИ.

«Долг действительно есть, и мы выясняем, как именно он образовался. Сведения, которые опубликованы в СМИ не совпадают с информацией управляющей компании», - заявил Чибис в интервью RT.

В любом случае, по заявлению чиновника, об отключении света в квартире ветерана и каких-то иных мерах воздействия на него не может быть и речи. Если эти данные подтвердятся, виновные понесут наказание.

Напомним, по словам фронтовика и заслуженного жителя Казани, с него пытаются силой взыскать несуществующий долг по ЖКХ. Сам ветеран этот «долг» не признает, утверждая, что исправно оплачивает все счета с помощью соцработника.