СКР возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 у берегов Сирии

Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«На месте происшествия вместе с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК РФ», - отметили в ведомстве.

Министерство обороны России заявило, что 17 сентября самолет сбила ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

После случившегося президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с заявлением российского военного ведомства, которое возложило вину за крушение Ил-20 в Сирии на Израиль. Он подчеркнул, что «подобные операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии».

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести тщательное расследование, после чего передать России всю информацию о действия израильской авиации над территорией Сирии.