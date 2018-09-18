Три человека погибли в результате столкновения автобусов под Воронежем

Три человека стали жертвами ДТП с участием двух автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области. Еще трое получили серьезные ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.

Всего в аварии пострадали около 40 человек, состояние десяти из них оценивалось, как тяжелое.

По данным ГИБДД, инцидент произошел на 529 км трассы «Дон» в Воронежской области во вторник, 18 сентября, в 20:30.

Водитель одного из автобусов совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности автобус, заявили в ведомстве.