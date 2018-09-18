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40 человек пострадало при столкновении автобусов на трассе «Дон»

Валентина Пескова
21:48 18.09.2018
Серьезная авария произошла на платном участке трассы М4 «Дон» в Воронежской области.
Фото: gibdd.rus, Instagram
Видео: МЧС РФ

В Воронежской области, на 525-м км трассы «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса. По данных экстренных служб, в результате аварии пострадали 40 человек, пишет ТАСС.

Состояние десяти оценивается, как тяжелое. Остальные пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

При этом, по информации ГИБДД, в результате ДТП один пассажир автобуса, совершившего наезд, погиб, около 20 пассажиров обоих автобусов получили телесные повреждения.

Отмечается, что водитель автобуса совершил наезд на другой автобус, остановившийся на обочине по причине технической неисправности.

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