40 человек пострадало при столкновении автобусов на трассе «Дон»

В Воронежской области, на 525-м км трассы «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса. По данных экстренных служб, в результате аварии пострадали 40 человек, пишет ТАСС.

Состояние десяти оценивается, как тяжелое. Остальные пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

При этом, по информации ГИБДД, в результате ДТП один пассажир автобуса, совершившего наезд, погиб, около 20 пассажиров обоих автобусов получили телесные повреждения.

Отмечается, что водитель автобуса совершил наезд на другой автобус, остановившийся на обочине по причине технической неисправности.