Боевики в Сирии обстреляли квартал научно-исследовательского центра в Алеппо

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В течение суток были дважды зафиксированы обстрелы квартала научно-исследовательского центра, а также района артиллерийского училища, сектора Кастелло и северо-западных окраин города Алеппо.

Также боевики атаковали населенные пункты Клаба, Икко (дважды) провинции Латакия, районы Хара, Халаб-Эль-Джадид, Эз-Зандик, Эз-Захра, населенный пункт Зор-Махрука провинции Хама.

В Центре по примирению рассказали, что за прошедшие сутки российскими военными была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

В районе Масарания города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1936 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3018,99 тонны.