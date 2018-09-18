Китай пожаловался в ВТО на США из-за новых пошлин

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на США, после того, как Вашингтон решил ввести новые пошли на китайские товары.

«18 сентября Китай начал разбирательство с США в ВТО в связи с введением пошлин на китайские товары объемом в 200 миллиардов долларов», - говорится в публикации китайского торгового ведомства.

Напомним, Белый дом объявил о том, что новые тарифы на китайские товары вступят в силу 24 сентября и до конца года сохранятся на уровне 10%. А с 1 января они должны вырасти уже до 25%. Также отмечалось, что в случае, если КНР предпримет ответные меры, Дональд Трамп введет третий этап пошлин на китайские товары, общая стоимость которых будет составлять порядка $267 миллиардов.